Calcio. Andrea Petagna, nuovo attaccante del Napoli, è risultato positivo al Coronavirus

Andrea Petagna positivo al coronavirus. L’attaccante del Napoli, reduce dalla stagione alla Spal, ha effettuato i test medici dopo la positività del fratello. Come comunicato dalla società azzurra attraverso un tweet: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”. C’è un caso di positività in casa nel Brescia. Si tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna dove tra l’altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle rondinelle. Anche questi si sottoporranno a tampone nelle prossime ore. Per il momento il Brescia, retrocesso in Serie B, attende ulteriori riscontri e accertamenti.