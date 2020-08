Calcio a 5. Francesco Calabrese è il nuovo acquisto del Sorrento Futsal

Il Sorrento Futsal mette a segno un altro colpo di mercato. Si tratta di Francesco Calabrese, giovane ma esperto universale, protagonista di una breve ed intensa esperienza con la Barrese nella stagione appena conclusa. Il giocatore arriva in prestito dalla società FF Napoli, grazie alla grande disponibilità della famiglia Perugino. “Sono felicissimo di entrare a far parte di una società seria come poche e che, anno dopo, accresce le proprie ambizioni investendo sui giovani – dice Calabrese – Qui, a Sorrento, spero di rilanciarmi personalmente, di far bene e, magari, provare a vincere il campionato”.