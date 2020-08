Boom di turisti per la funivia del Faito. De Luca: “Ritorno ai numeri da record dell’anno scorso”. Tornano i turisti in costiera sorrentina ed è boom di viaggiatori per la funivia del Faito. Sono 1600 le presenze registrate in funivia nella sola giornata di domenica, grazie anche alle corse della Funivia che sono state estese anche dopo le 23.00, con grande soddisfazione del presidente dell’Eav Umberto Del Gregorio.

“Abbiamo effettuato corse fino alle ore 23 per far scendere a valle tutti i passeggeri” fa sapere Umberto De Gregorio, presidente di Eav, entusiasta per il risultato conseguito. Dopo un 2019 da record, con oltre 100mila presenze registrate nel corso dell’anno, il 2020 non sembrava altrettanto propizio a causa del Covid che ha scombussolato i piani dell’intera stagione turistica, costringendo Eav a rinviare l’attivazione del servizio e a contingentare gli ingressi, ridotti a massimo 11 persone per ogni corsa. Le nuove disposizioni, tuttavia, non hanno scoraggiato i viaggiatori, che continuano ad affollare il Faito, di recente dotato di nuova segnaletica e di un presidio di bike sharing che lo rendono sempre più un punto di riferimento per il turismo in costiera.

Al riguardo si è espresso anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha detto: “Dopo il fermo prolungato a causa dell’emergenza COVID-19, la funivia del Faito torna ai numeri da record dell’anno scorso. È una notizia molto positiva per il turismo in un territorio bello e suggestivo della nostra regione ed è la conferma che aver riattivato questo servizio nel 2016, dopo la chiusura di 4 anni prima, è stata la scelta giusta”.