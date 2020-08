Blitz in Costiera Amalfitana. Rimozione forzata di auto in sosta selvaggia a Positano e Ravello. Ad estate ormai inoltrata, si è oggi palesato il problema della viabilità in Costiera Amalfitana, lungo la Strada Statale 163. Infatti, diverse automobili lasciate in sosta anche in curva, hanno creato non pochi disagi. Per questo motivo, tra Positano e Ravello, nel corso del pomeriggio di oggi gli agenti della Polizia Municipale hanno disposto la rimozione forzata di diversi veicoli. In questo modo, infatti, il traffico è tornato scorrevole in pochissimi minuti.