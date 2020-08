Blitz dei Nas a Cava e nel Cilento, cibi avariati: chiusi lidi e ristoranti

Carabinieri del Nas nei ristoranti e lidi di Marina di Camerota e Palinuro: controllati sette stabilimenti balneari e sette ristoranti. Salvatore De Napoli lo scrive per il quotidiano La Città di Salerno in edicola oggi.

Cinque lidi, tutti forniti di ristorante, sono stati chiusi. In alcuni casi scoperte irregolarità nei ristoranti, mentre in altri i depositi di alimenti annessi per gravi carenze igienico sanitarie. I militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno trovato sporcizia, assenza di adeguate operazioni di pulizia e dei requisisti minimi per svolgere la ristorazione, come l’inesistenza degli spogliatoi e dei servizi igienici per il personale. Negli stabilimenti balneari, i carabinieri hanno sequestrato centinaia di chili di alimenti privi di tracciabilità.

A Marina di Camerota in un lido sono stati chiusi la cucina e il bar per gravi carenze igieniche e sequestrati 35 chili di prodotti alimentari. In un altro stabilimento è stato chiuso il ristorante e un deposito di alimenti sempre per le stese carenze e trovati altri 25 chili di prodotti alimentari “anonimi”. Poco più lontano dai primi due lidi, un altro stabilimento con ristorante e deposito di alimenti è stato chiuso sempre a causa delle gravi criticità igieniche. Sequestrati 30 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità in un quarto ristorante pizzeria. In un quinto locale, sempre per le stesse irregolarità, sono stati sequestrati 125 chili di prodotti ittici, soprattutto tonni, trovati in cattivo stato di conservazione e ulteriori 400 chili di alimenti risultati senza indicazioni utili per risalire alla provenienza. In un sesto locale chiusa l’attività di ristorante per gravissime carenze igienico- sanitarie.