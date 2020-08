Blackout a Praiano: via Costantinopoli senza energia elettrica da due ore. Improvviso blackout questo pomeriggio di martedì 11 agosto 2020, a Praiano Alto. Tutta la via Costantinopoli risulta, al momento, completamente senza energia elettrica da circa due ore. La situazione, ovviamente, sta creando molti disagi per i cittadini.

Attualmente, risultano ancora sconosciuti i motivi che hanno portato alla mancanza di corrente all’interno del Paese della Costiera Amalfitana. Non appena ne saremo a conoscenza, seguiranno aggiornamenti.