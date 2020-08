Bella giornata ad Avellino. Con De Luca ed il Vescovo l’inaugurazione del Polo per i Giovani. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è recato ad Avellino nel nuovo polo fieristico di via Morelli e Silvati per inaugurare la struttura. Al taglio del nastro era presenta anche il Vescovo, Mons. Arturo Aiello.

“Questo è un polo giovani straordinario – ha detto il Governatore -. Non è un caso che questa struttura venga inaugurata dopo un periodo difficile”.

“Noi poniamo i giovani al centro della nostra attenzione e della nostra missione – ha aggiunto il Vescovo -. Senza di essi non abbiamo futuro. Assenza di lavoro e di speranza li condannano all’esilio e al conseguente depauperamento delle nostre terre. Ora il Covid è venuto a rimandarci in maniera esponenziale le cifre già drammatiche che coinvolgono i giovani e la loro occupazione. Il Polo Giovani non ha presunzione di risolvere problemi che richiedono tavoli sempre più ampi di concentrazione ma desidera proporsi come laboratorio futuro. Perché le cose accadano ci vuole un luogo, ma affinché uno spazio diventi un luogo ci vogliono architetti di umanità”. Infine, il Vescovo ha letto l’augurio di Papa Francesco: “Nel giorno dell’inaugurazione del Polo Giovani invio a tutti voi la benedizione, Siate bravi e pregate per me”.

Bella giornata ad Avellino. Con De Luca ed il Vescovo l'inaugurazione del Polo per i Giovani









Si ringrazia Peppe Coppola per le foto.