Battipaglia. Bimbo di due anni affetto dal Covid-19, sono 7 in totale i bambini contagiati dai genitori in provincia di Salerno. Bimbo di due anni affetto dal Covid-19 a Battipaglia. La notizia è stata comunicata dall’Asl di Salerno. Come riporta Il Mattino, la madre del bimbo, una straniera che risiede a Battipaglia e lavora presso un’azienda agricola, nei giorni scorsi era stata sottoposta al tampone e si è scoperto che era affetta dal coronavirus. I tamponi riguardanti altre persone che hanno avuto contatti con il bimbo e la madre sono stati analizzati all’ospedale di Eboli e sono tutti negativi.

Il numero dei piccoli alle prese col Covid-19 nelle ultime 2 settimane, nella provincia di Salerno, quindi è salito a 7.

Nello specifico: 4 casi a Pisciotta, 1 a Salerno città, 1 a Pontecagnano e 1 appunto a Battipaglia. Si tratta di tutti bambini risultati infetti al Covid-19 perché contagiati dai propri genitori.