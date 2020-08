BARCELLONA PRONTO PER LA SFIDA CONTRO IL NAPOLI

Setien, che non conta neppure su Arthur ormai con la mente alla Juve, farà giocare il trio de Jong-Rakitic-Sergi Roberto, a lungo provato in allenamento, mentre in panchina come unica alternativa per quel settore ci sarà uno dei ‘gioielli’ del vivaio, Riqui Puig.

Ter Stegen sarà fra i pali, scrive il ‘Mundo Deportivo’, e davanti a sè avrà la difesa a quattro formata da Smedo, Lenglet, Piquè e Jordi Alba. In attacco certa la presenza del tridente Messi-Suarez-Griezmann: il Napoli e Gattuso sono avvisati.