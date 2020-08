Barcellona passa turno champions, Messi fa fuori il Napoli dopo la Juve ci rimane solo l’Atalanta Al Napoli non riesce l’impresa di scalare l’Everest. Così definito alla vigilia da Gattuso, il Barcellona si conferma una montagna troppo impervia per gli azzurri che, dopo l’1-1 di 5 mesi fa al San Paolo, cadono per 3-1 al Camp Nou e salutano la Champions League. C’è stato poco da fare contro un Barcellona a cui sono bastati 40’ stellari per fare la differenza. Il Napoli è mancato negli ultimi 20 metri. Fino in fondo ha tentato di rientrare in partita ma ha stentato a creare vere e proprie difficoltà a una difesa, per la verità ottimamente sorretta dagli attenti Lenglet e Piqué.

Palo di Mertens, Lenglet sigla l’1-0

Il Barcellona, privo degli squalificati Busquets e Vidal, ha lasciato campo in avvio agli azzurri che hanno avuto la ghiotta occasione per dare un corso diverso alla sfida dopo appena 2’: Mertens però non l’ha sfruttata mandando sul palo esterno con un sinistro in girata un bel suggerimento in area di Insigne, recuperato in extremis da Gattuso. I blaugrana hanno capito di doversi mettere in moto e alla prima occasione, dopo 10’, hanno segnato: l’1-0 l’ha firmato Lenglet con un perentorio colpo di testa su angolo dalla sinistra di Rakitic. Un gol viziato da una spinta del difensore francese ai danni di Demme, non meritevole, però, di sanzione secondo Cakir e gli arbitri al Var.

NAPOLI

Messi, capolavoro per il 2-0

Rinfrancato, il Barcellona ha iniziato a macinare gioco e ha dilagato mettendo in difficoltà il Napoli sul piano del palleggio e della velocità. Al 23’ è arrivato il 2-0, vero e proprio capolavoro di Messi che ha saltato con un dribbling a rientrare in area Rui, Insigne e Koulibaly e, pur in equilibrio precario, ha scagliato un gran sinistro alla destra di Ospina. Galvanizzata, la ‘Pulce’ ha segnato anche il 3-0 dopo un tiro di Suarez respinto di Ospina ma il Var ha evidenziato un controllo con un braccio dell’argentino su un cross di De Jong per cui ha cancellato il morbido pallonetto ai danni di Ospina.

Suarez e Insigne: due rigori per il 3-1

Il 3-0 è stato, comunque, rimandato solo di pochi minuti. Perché al 43’ Koulibaly ha tardato a spazzare un pallone, si è fatto anticipare da Messi e lo ha scalciato da dietro. Cakir ha concesso l’evidente rigore solo dopo aver rivisto l’azione al monitor e ha consentito così a Suarez di tornare a segnare in Champions dopo 8 mesi e mezzo. Seppur travolto, il Napoli in pieno recupero ha avuto la forza per realizzare la rete della speranza con Insigne che ha trasformato un altro rigore, stavolta fischiato senza indugi da Cakir dopo un fallo da dietro di Rakitic a Mertens.

Palo di Lozano nel finale

Nella ripresa, in cui il Barcellona si è limitato a gestire, il Napoli, con Lobotka al posto di Demme, ha provato a spingere ma ha faticato a creare veri pericoli a Ter Stegen. Gattuso ha tentato di cambiare qualcosa varando il 4-4-2 con Lozano accanto a Mertens in attacco e Politano a destra e, in effetti, qualcosa di più si è visto. Il messicano ha avuto le occasioni migliori ma prima non ha trovato lo specchio di testa da buona posizione e poi ha centrato la base del palo con un altro colpo di testa, stavolta da posizione defilata. Gattuso ha chiuso inserendo Milik e con Lozano spostato a sinistra al posto di Insigne ma l’ultima speranza per il Napoli è stata spenta dal guardalinee che ha segnalato un giusto fuorigioco di pochi centimetri del centravanti polacco che aveva realizzato il 3-2 all’81’ su un cross di Mario Rui. Il sogno del Napoli, quindi, svanisce al Camp Nou. A Lisbona non ci resta che tifare per l’Atalanta.

BARCELLONA-NAPOLI 3-1 (3-1)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic, De Jong, Messi, Suarez (47′ st Junior Firpo), Griezmann (39′ st Monchu). (13 Neto, 26 Pena, 33 Araujo, 28 Puig, 31 Fati, 44 Mingueza, 45 De La Fuente, 46 Reis, 47 Orellana). All. Setién.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Kolulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (34′ st Elmas), Demme (1′ st Lobotka), Zielinski (25′ st Lozano), Callejon (25′ st Politano), Mertens, Insigne (34′ st Milik). (1 Meret, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 5 Allan, 9 Llorente). All. Gattuso.

Arbitro: Cakir (Turchia).

Reti: nel pt 9′ Langlet, 22′ Messi, 45′ Messi (rigore), 49′ Insigne (rigore).

Angoli: 6-2 per il Napoli. Recupero: 5′ e 5′.

Ammoniti: Zielinski per gioco scorretto, Suarez per comportamento non regolamentare.