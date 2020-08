Barbara Hepworth, l’artista inglese che rivoluzionò la scultura: ecco il Google Doodle di oggi

Barbara Hepworth è stata un’artista inglese famosa soprattutto per le sue sculture, considerate tra le prime opere astratte nella storia dell’arte inglese. Oggi Barbara Hepworth viene celebrata da Google con un doodle perché il 25 agosto del 1939, ottantuno anni fa, si trasferì a St. Ives, una piccola città sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove costruì il proprio studio e rimase per il resto della propria carriera.

Hepworth nacque a Wakefield, West Yorkshire; suo padre, Herbert Hepworth, sarebbe diventato un ispettore della contea assessore. Avviò gli studi artistici presso la Leeds School of Art, frequentando successivamente, dal 1921 al 1924, il Royal College of Art, per il quale ottenne una borsa di studio finanziata dalla contea. Presso quest’ultimo istituto conobbe e frequentò lo scultore Henry Moore e i pittori Raymond Coxon ed Edna Ginesi. Nel 1924 visitò l’Italia con lo scultore John Skeaping, che sposò a Firenze il 13 maggio 1925; la coppia si trasferì a Roma dove lavorarono nella scultura per due anni, per poi ritornare in Inghilterra, a Londra, nel novembre del 1925. Sposò in seconde nozze il pittore Ben Nicholson nel 1933. Divorziarono nel 1951. Insieme ad artisti come Ben Nicholson e Naum Gabo, Hepworth fu una figura di spicco del gruppo di artisti che risiedevano a St Ives durante la seconda guerra mondiale. Fu nominata dama comandante dell’ Ordine dell’Impero Britannico nel 1965, dieci anni prima di morire a settantadue anni nell’incendio del suo studio in Cornovaglia, a St Ives. Lo studio e la sua casa ora costituiscono il Museo Barbara Hepworth.

Elenco di opere selezionate

1928 Doves

1932-33 Seated Figure (Figura seduta)

1933 Two Forms (Due forme) alabastro e pietra

1934 Mother and Child (Madre e figlio) alabastro di Cumberland

1935 Three Forms (Tre forme) marmo di Seravezza

1936 Ball Plane and Hole (Sfera piano e buco) lignum vitae, mogano e quercia

1940 Sculpture with Colour (Deep Blue and Red)

1943 Oval Sculpture

1943-44 Wave

1944 Landscape Sculpture

1946 Pelagos

Tides

1949 Operation: Case for Discussion

1951 Group I (Concourse) February 4 1951

1953 Hieroglyph

1954-55 Two Figures

1955 Oval Sculpture (Delos)

1955-56 Coré

1956 Orpheus (Maquette), Version II

Stringed Figure (Curlew), Version II

1958 Cantate Domino

Sea Form (Porthmeor)

1960 Figure for a Landscape

Archaeon

1962-63 Bronze Form (Patmos)

1964 Rock Form (Porthcurno)

Sea Form (Atlantic)

1966 Figure in a Landscape

Four-Square Walk Through

1968 Two Figures

1970 Family of Man

1971 The Aegean Suite

Summer Dance

1972 Minoan Head

Assembly of Sea Forms

1973? Conversation with Magic Stones