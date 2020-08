Balli, ristoranti e spiagge il distanziamento impossibile , dalle storie di instagram si trova tutto. Arrivano a Positanonews foto e video. Il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, che si occupa da Amalfi a Sorrento e Massa Lubrense , Capri, Agerola e dintorni fra provincia di Salerno e Napoli della Campania tempestato da video e foto di balli, di ristoranti e di spiagge con il distanziamento impossibile . La maggior parte dei video che ci vengono inviati stanno sulle “Storie” di instagram, quindi fatti recenti e quotidiani, visto che le storie scompaiono dopo 24 ore . Le norme anti Covid non vengono rispettate ed è anche difficile farlo sempre , dal distanziamento alla mascherina, non ci sembra il caso di metterci a puntare il dito a tutti. Non possiamo che dire fate attenzione