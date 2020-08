Awards Food and Travel: tra i finalisti “Le Sirenuse” di Positano, l'”Hotel Convento” di Amalfi e “Capo Santa Fortunata” di Sorrento

Sono stati ufficializzati i finalisti degli “Awards di Food and Travel Italia”. Dopo due edizioni all’insegna del successo nazionale ed internazionale. Si tratta di un format presente da tempo in altri Paesi e che ora si è affermato anche in Italia.

Il 2 Ottobre 2020 verranno consegnati i riconoscimenti alle eccellenze italiane ed internazionali che si saranno contraddistinte per la loro qualità e per i loro servizi in vari settori. La location che ospiterà la Terza edizione degli Awards Food and Travel Italia sarà il San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello, in Basilicata.

Sulla base delle preferenze dei lettori, degli esperti del settore enogastronomico-turistico e della redazione

del magazine, verranno aggiudicati gli Awards Food and Travel Italia 2020.

La prima fase si è conclusa. Dal 20 Luglio 2020 verranno pubblicati i nomi dei tre finalisti più votati per categoria. In questa seconda fase si potrà votare uno solo dei tre finalisti per categoria. Le votazioni della seconda fase si concluderanno il 30 Agosto 2020. Il 2 Ottobre 2020 al San Barbato Resort Spa & Golf durante la Cena di Gala si scopriranno i vincitori per ogni categoria degli Awards.

Ancora una volta la Costiera amalfitana e la Penisola sorrentina riescono ad essere protagoniste.

Per la categoria “Hotel dell’anno”, sezione “fuori città” figurano ben due hotel su tre della Costiera: si tratta dell‘Hotel Sirenuse di Positano e l’Hotel Convento NH Collection” di Amalfi. Categoria “Agriturismo e B&B”, invece, figura tra i tre candidati Capo Santa Fortunata di Sorrento. Nella sezione Cocktail Bar dell’anno, invece, ecco che è presente il Dry Martini, di Sorrento.