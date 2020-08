Autobus Amalfi-Pogerola alle ore 19:00 e Ravello, l’assalto alla diligenza

AUTOBUS AMALFI POGEROLA ORE 19.00

Una novantina di persone ammassate in una fila senza testa né coda in attesa da decine di minuti. Arriva la corriera, scatta l assalto con urla, minacce e spintoni e attacchi a danno dell autista che svolge regolarmente il suo lavoro. Insomma teniamo bloccato il bus che nel frattempo era zeppo di persone ammassate e andiamo a pretenderr un altro bus.

Insomma quale è l l’utilità di quelle transenne che dovrebbero servire a creare file separate per Ravello e Pogerola?

Chi si occupa dell ordine pubblico?

Soprattutto il Comune proprio non riesce a imporre alla SITA di garantire un servizio degno di una città turistica?

Politica e azienda sono responsabili del disagio quotidiano arrecato ai cittadini lavoratori e ai turisti.

Il post di Stanislao Balzamo ex consigliere comunale di Atrani e attivo in politica in Costiera amalfitana da anni riporta l’attenzione, ancora maggiormente grave per il Covid, sugli assembramenti SITA, ma non solo , per tutti i mezzi pubblici, da Positano a Vietri sul mare, da Sorrento a Salerno e viceversa. Un’estate da incubo questa del 2020