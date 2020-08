AUGURI SIG. SINDACO

Nozze di perla, ossia 30 anni di matrimonio per il sindaco Avv Giuseppe Cuomo e la sig.ra Rosaria. Aveva 21 anni la sposa quando il 7 agosto del 1990 salì all’altare per affiancarsi al giovane Peppino. Un tempo lungo ,in cui si avrà avuto modo di vedere il mondo cambiare, di superare ostacoli che magari da ragazzi si pensava di non dover mai affrontare, la nascita dei due figli Rosa e Antonino, di crescerli e crescere con loro. Ma la festa è doppia perchè Rosa , la loro primogenita è nata il 7 agosto del 1992.

Auguri da tutta la redazione di Pozitanonews.