Atrani, primi sfratti dalle case in paradiso. Alcuni inquilini dell’ex Conservatorio entro 45 giorni debbono lasciare le abitazioni. Il Comune: si nomini un commissario straordinario.

Case dell’ex Conservatorio, partono gli avvisi di sfratto. I cittadini che hanno ricevuto la missiva avranno 15 giorni di tempo per lasciare le abitazioni e trovare un’altra sistemazione. Nel fine settimana alcuni residenti ad Atrani hanno ricevuto dal Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio Santa Rosalia la richiesta di lasciare le abitazioni, nel caso in cui le abitazioni siano occupate in maniera irregolare. Dopo anni di abbandono e di gestione nebulosa, il Cda sta cercando di mettere ordine in una situazione quanto mai complessa.

L’ex istituto di educazione femminile, infatti, possiede diversi immobili che abbracciano gran parte del piccolo paesino nel cuore della Costiera Amalfitana. Non essendoci mai stata una linea guida sull’assegnazione degli stessi immobili tutto è stato rimesso nelle mani dei vari esponenti dei CdA che si sono succeduti finora. Questo ha creato un grande caos gestionale oltre che una grave mancanza di trasparenza, trattandosi di immobili pubblici visto che sono di proprietà del Conservatorio che fa capo al Ministero dell’Istruzione. Una scelta dura ma che potrebbe essere utile per rimettere ordine all’interno di un istituto nel quale per troppi anni a regnare è stata la confusione. Proprio per cercare di dare una linea ben precisa nella gestione di un patrimonio difficilmente stimabile, fanno parte del Conservatorio Santa Rosalia circa 45 immobili oltre alla chiesetta che domina il paesino costiero e una serie di fondi terrieri, l’Amministrazione Comunale di Atrani, guidata dal sindaco Luciano De Rosa Laderchi , ha deliberato all’unanimità la richiesta di scioglimento del CdA con la conseguente nomina di un commissario straordinario. Il primo cittadino intende intraprendere ogni azione utile al coinvolgimento e intervento da parte ministeriale anche mediante richiesta di incontro