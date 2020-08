Atrani, la croce sul Monte Aureo torna a risplendere

Dal 10 luglio 2020 sulle pendici del Monte Aureo è tornata a rifulgere la croce d’alluminio, che negli anni addietro, già illuminava il paese e, come un faro era ed è un riferimento per naviganti e “peregrini”.

La ditta “IRTEL “ di Atrani, con atto volontario, ha inteso ripristinare la stessa con un nuovo impianto luminoso a led che ne ha reso più nitidi i contorni. Tutti i componenti del Gruppo dei volontari che curano il Santuario di Santa Maria del Bando si sono attivati per rendere possibile la ricollocazione dell’opera.

Questa croce ha visto la sua prima posa nel lontano 1982, con Don Angelo Cafuoco, prevosto della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, che l’aveva pensata come un punto luce perenne, per il paese.

Nel 1985, però, a causa di avversi eventi atmosferici, la croce si è abbattuta.

Nello stesso anno è stata rifatta in alluminio, grazie alle donazioni dei fratelli Carro, di Buonocore Orlando e Pinto Zaccaria e all’impegno dei componenti della ditta “IRTEL” che la ricollocarono sul Monte, più grande e più luminosa di prima.

L’usura del tempo l’ha, però, ancora una vota spenta e resa inutilizzabile, fino a quest’anno, quando, a voler dare un segno di rinascita, a fronte di tante avversità, la Croce ha ripreso a splendere e a indicare un percorso in cui, la mano dell’uomo deve avere come ispiratrice, sempre, la sapiente Guida Divina.