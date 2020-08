Atrani, Covid: arriva l’ordinanza per le mascherine obbligatorie fino al 24 agosto

Dopo Amalfi, anche nella vicina Atrani arriva l’ordinanza per le mascherine obbligatorie. Il sindaco Luciano De Rosa Laderchi, con ordinanza n.11 del 12 agosto comunica che sull’intero territorio comunale è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (c.d. mascherine) anche all’aperto con effetto immediato e sino al 24 agosto

2020.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 2, D.L. 16 maggio 2020, n. 33.