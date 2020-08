Associazione Pizza Tramonti: raccolta fondi a sostegno del Comune di Tramonti e dell’Ass. Franco Amato. Lo spirito di solidarietà e di vicinanza alle proprie radici è ciò che caratterizza l’agire

dell’Associazione Pizza Tramonti. Il presidente, Vincenzo Savino, con il sostegno del Direttivo e dei soci tutti hanno dato vita ad una raccolta fondi per sostenere l’Associazione Franco Amato e il Comune di Tramonti.

Un’iniziativa unica nel suo genere che ha avuto come protagonista una forma di Parmigiano Reggiano stagionato oltre 73 mesi. Un prodotto quasi introvabile sul mercato che è stato venduto ad un prezzo simbolico con il nobile intento di sostenere una delle realtà più importanti del territorio: il comune, Polmone Verde della Divina, e un’associazione locale molto attiva nel campo del sociale.

Il tutto è nato durante la festa per i primi 30 anni di attività della Piccola Piedigrotta, locale gestito dal “pizzaiolo in the road” Giovanni Mandara a Reggio Emilia, celebrati presso il ristorante Torre Normanna di Maiori nello scorso mese di ottobre. Al termine della serata, infatti, la forma di Parmigiano Reggiano donata dal Consorzio, rimasta in bella mostra, è stata fonte di ispirazione per un’iniziativa molto speciale.

Di comune accordo Piccola Piedigrotta, APT e il Consorzio Parmigiano Reggiano hanno dato il via ad una vera e propria gara di solidarietà. L’iniziativa filantropica “L’età non conta, a meno che tu non sia il Parmigiano Reggiano” ha riscosso un grande successo e mostra il legame viscerale tra i centinaia di membri dell’Associazione Pizza Tramonti, sparsi in tutto il mondo, e la loro terra natia.

L’incasso dell’iniziativa sarà devoluto al Comune di Tramonti e all’Associazione Franco Amato che da anni sostengono attraverso l’organizzazione del Memorial Franco Amato “Un uomo un Capitano” l’AIRC e la Fondazione Borgonovo.

“L’iniziativa lanciata ha riscosso un grande successo. L’intento era creare un punto d’incontro fra tradizione e futuro e, con ogni evidenza, l’obiettivo è stato raggiunto – ha dichiarato il presidente di APT Vincenzo Savino – come associazione la nostra mission è sempre stata coinvolgere le persone in modo che ciascuno potesse sentirsi parte di un gruppo. Ho ringraziato personalmente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa a nome dell’Apt; seppur abbiano acquistato un prodotto di eccellenza, il parmigiano stagionato ben 73 mesi, il loro gesto permetterà di utilizzare le risorse raccolte a favore dei cittadini e della ricerca. Con l’iniziativa lanciata l’eccellenza italiana è servita a progettare un grande futuro per il nostro territorio”.