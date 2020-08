ASD Sorrento, il neo acquisto Vittorio Terminiello: “Contento di tornare a casa”

Sorrento calcio. Si blinda in difesa grazie al DS Antonio Amodio che ha chiuso un altro colpo in questo calciomercato estivo, si tratta di Vittorio Terminiello, che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Calciatore sorrentino, classe ’94, proveniente da un’ottima stagione in Eccellenza con la maglia del Sant’Agnello e si presenta così ad alcuni giorni dal suo ritorno al Campo Italia.

“Ho iniziato a Sorrento a 17 anni in Lega Pro, ho esordito il 27 settembre (giorno prima del suo compleanno, ndr). La prima partita non si dimentica mai. Così per due anni di fila col Sorrento, poi vari campionati di Serie D e Eccellenza in giro per l’Italia, anche a Positano dove purtroppo l’annata non è andata a buon fine. Quest’anno cercheremo di fare un bel campionato e cose importanti.”

Poi sul ritorno in patria: “Sono a casa mia, sono cresciuto con questi colori. Darò il massimo per sudare la maglia. Il ritiro già è iniziato, per il campionato stiamo aspettando l’ok da chi di competenza. Già mi sono visto con i compagni, c’è una bella atmosfera, è una piazza piacevole.”

Non possiamo far altro che augurare un grosso in bocca al lupo a Vittorio e l’ASD Sorrento, nella speranza che contribuiscano a portare in alto il nome della costa di Sorrento e della città del Tasso.