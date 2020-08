Arrivati gli scout a Positano: il loro percorso tra la Costiera Amalfitana e Salerno.

Questo pomeriggio di domenica 23 agosto 2020, Positanonews ha incontrato proprio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, degli scout arrivati da Nola, che ci hanno raccontato il percorso che hanno tenuto in questa settimana.

“Siamo partiti a piedi da Salerno. Dal Monte Liberatore siamo arrivati al centro di Cava per pernottare. Il secondo giorno fin su al Monte Avvocata. Il terzo giorno siamo scesi da lì a Maiori e poi risaliti a Ravello per il terzo pernottamento. Il quarto pernottamento da Ravello scesi ad Amalfi e poi risaliti a Pogerola, facendo la Valle delle Ferriere. Il quinto giorno siamo saliti ad Agerola. Lì siamo stati fermi un giorno per vedere il paese e riposare. L’ultimo giorno abbiamo fatto Agerola, da San Lazzaro, il Sentiero degli Dei, discesa verso Arienzo, Positano ed oggi torniamo a Salerno con il traghetto”, hanno detto a Positanonews.

“Prima di partire abbiamo fatto tutti quanti i test rapidi, abbiamo portato le mascherine, negli zaini i disinfettanti per le mani e per gli ambienti”.