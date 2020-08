Arrivano le scarpe di Capri Watch con l’immagine simbolo dell’isola azzurra, la famosa piazzetta con il campanile

La nota azienda Capri Watch di Silvio Staiano, il marchio diventato famoso per i suoi bellissimi ed originali orologi, ha da poco lanciato una linea di scarpe che hanno subito conquistato il cuore degli italiani e non solo. L’azienda, infatti, conta decine di rivenditori in tutta Italia ed anche nel resto del mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano ed al Giappone.

Le scarpe prodotte dall’azienda stanno diventando dei veri e propri oggetti da collezione, così come già accaduto con gli orologi. L’ultima creazione riproduce sulla tomaia delle scarpe una delle immagini simbolo di Capri, ovvero la famosa piazzetta. L’immagine è stata rappresentata al centro della riproduzione dell’orologio presente sul campanile, quasi a sostituire le lancette. Il risultato è davvero bellissimo, un quadro su una scarpa. Un ricordo dell’isola azzurra che siamo certi piacerà non solo ai turisti ma anche a tanti capresi.