Arriva a Positano “Venus”, sogno irrealizzato di Steve Jobs: lo yacht della famiglia del fondatore di Apple. Nella giornata di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, è arrivato nelle acque di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, anche lo yacht di lusso “Venus”, il sogno irrealizzato di Steve Jobs, adesso nelle mani della famiglia del fondatore di Apple.

Continuano, dunque, ad arrivare imbarcazioni di lusso nel mare della Costa d’Amalfi, che continua ad essere il luogo scelto da turisti e vacanzieri di tutto il mondo, siano essi persone comuni o vip, come meta delle proprie vacanze, soprattutto nel corso di questa settimana di Ferragosto, la più calda dell’anno, in estate oramai inoltrata.

Per realizzare questo suo sogno nel cassetto, quello di uno yacht per lui e la sua famiglia, Steve Jobs si affidò in gran segreto a Philippe Starck, guru del design francese, il quale ha avuto l’obiettivo di realizzare uno scafo che gli ricordasse un Apple Store. “Venus”, questo è il nome del bolide di ottanta metri, resta uno dei pochi desideri irrealizzati del fondatore di Apple, scomparso prima della sua ultimazione.

Venus è caratterizzato da linee dello scafo filanti e della sovrastruttura in alluminio leggero: gli interni sono quasi completamente in un vetro molto resistente, con funzione strutturale (Il soggiorno, sempre per volontà di Jobs, è caratterizzato da pareti in vetro lunghe 40 metri e alte 10). Rispetto agli altri yacht di simili dimensioni, il suo peso è di gran lunga inferiore.