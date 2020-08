Appello dalla Croazia: in cerca della famiglia di un soldato di Sorrento o dintorni. Questo il messaggio recapitato a Positanonews da una donna della Croazia, in cerca della famiglia di un uomo di Sorrento o dintorni che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale: Appello! Scrivo dalla Croazia. Ho provato tutto e adesso voglio provare come mia ultima speranza con voi. Sto cercando la famiglia di un soldato della seconda guerra mondiale. Lui era qui in Croazia. Abbiamo poche informazioni: si chiamava Giuseppe Staiano, nato a Sorrento o dintorni (Napoli, Vico Equense, Castellammare di Stabia). 1924. Forse qualcuno ha questa foto nell’album di famiglia, o forse qualcuno può parlare con i più anziani. Questo soldato è seppellito qui, senza nome e cognome. Noi non possiamo fare esumazione se non abbiamo qualcuno di famiglia ed abbiamo tanta voglia di farlo tornare nella sua amata terra. Grazie e saluti da Istria.