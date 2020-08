Antonio Trucillo, orgoglio poetico minorese

I minoresi conoscevano la propensione per la letteratura, ma pochi sapevano dell’estro poetico di Antonio Trucillo, minorese di adozione, nato a Napoli circa sessantanni fa. Ultimamente conoscevano la sua bravura per l’inno a Santa Trofimena tradotto in musica.

E sono, siamo, profondamente entusiasti della grande immensità di pensiero, poetico soprattutto, di Antonio Trucillo , che ha insegnato anche in MAROCCO.

Sono suoi i libri di poesie concrete: Notizie dell’Unicorno – Anche nei villaggi – La nuvela – Ko an di Azira – Il mercato bianco – Nella luce di un giorno di paga.

Un fiume di versi che scorre da tempo ma che ha poco bagnato le sponde di Minori, tuffandosi direttamente nel mare della letteratura nazionale che conta e gratifica.

E non poteva bagnare le sponde di tutti i minoresi, destinati all’asciutto della nullità e mai curandosi dei figli che “ragionano”

Ma forse ci accorgemmo, anche sommessamente, del suo trasporto letterario quando avemmo bisogno di qualche opera di Luzzi ospite di una serata organizzata dal sempre attivo Liuccio al Reginna di Maiori: le aveva Trucillo nella sua biblioteca di casa.

Ora il Mattino gli ha dedicato un degno spazio.