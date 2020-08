La cantante brasiliana Anitta trascorre le sue vacanze estive a Positano. Alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram la mostrano all’interno del suggestivo Palazzo Santa Croce, elagante residenza vescovile situata nel cuore della città verticale. Anitta, nome d’arte di Larissa de Macedo Machado, è nata il 30 marzo 1993 a Rio de Janeiro e da quando è giovane lavora nel mondo dello spettacolo. Cantante, ballerina, conduttrice e attrice, la star è la figlia minore di Miriam Macedo e Mauro Machado. Ma questa non è la prima volta di Anitta in costiera. Il videoclip di Paloma, tormentone estivo cantato da Fred de Palma insieme all’artista, è stato girato tra Positano, che con le sue vie, piazzette suggestive e la spiaggia fa da cornice alle scene di Fred, e Rio De Janeiro, dove si muove la sinuosa cantante. La carriera musicale di Anitta prende il via all’età di 8 anni, quando si esibisce nel coro della chiesa di Santa Luzia a Rio de Janeiro grazie all’aiuto dei nonni materni. La star ha scelto di utilizzare lo pseudonimo Anitta per ispirarsi alla protagonista della serie tv Presença de Anita. Stando alle sue parole, questo personaggio è “fantastico” perché riesce a essere “ragazza e donna allo stesso tempo”, e perciò rappresenta il suo modello di femminilità ideale. Oltre al portoghese, Anitta parla fluentemente inglese, spagnolo e italiano, il che le è servito nel momento in cui De Palma le ha proposto la collaborazione. Sempre riguardo ai suoi lavori, nel 2010 ha firmato un contratto con la casa discografica Furacão 2000, per poi passare alla multinazionale Warner nel 2013 in concomitanza con l’uscita del suo primo album. Il successo internazionale arriva nello stesso anno con la canzone Show das poderosas, contenuto nel disco omonimo Anitta. Ottimo il risultato in termini di numeri anche con il brano Não para. Ha vinto l’MTV Europe Music Awards nel 2014 e nel 2015 come “Best Brazilian Act” e nel 2015 anche come “Best Latin America”. Nel 2016 si è esibita accanto ad Andrea Bocelli, effettuando pertanto una performance di un genere differente dal pop.