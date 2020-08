Angelo Iannelli a Villa Domi l’evento per il Covid “Viaggio nella Pandemia, la sfida di Pulcinella”.

Napoli , Campania . La presentazione del suo nuovo capolavoro letterario dedicato all’emergenza sanitaria del covid 19, musica, moda e bellezza. Nella suggestiva e splendida location di Villa Domi, salita Scudillo19/A a Napoli, Venerdi 31 Luglio dalle ore 20.00 si è tenuto un grande evento di caratura nazionale, organizzato in grande stile e voluto fortemente dall’artista poliedrico, Angelo Iannelli, interprete ufficiale della maschera di pulcinella con la collaborazione dell’associazione Vesuvius e di Villa Domi event per la presentazione del suo nuovo libro “Viaggio nella Pandemia, la sfida di Pulcinella”.

Tale libro, edito dalla casa editrice Albatros con prefazione del noto virologo Giulio Tarro, ha rappresentato il momento clou della serata ove lo scrittore Angelo Iannelli ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scrivere questo ultimo libro e le sue importanti iniziative solidali a favore delle persone più bisognose. Un Vero e proprio tour della speranza per ripartire dopo il lockdown, in un afflato ottimismo. Questa bellissima serata estiva è stata una piacevole occasione del mondo della cultura, della moda, dello spettacolo e della gastronomia per uniformarsi insieme allo scopo di rilanciare il turismo, la cultura e il mondo mediatico con il Sorriso di Iannelli.

Rimanendo sempre nello charme di Pulcinella. Non sono mancati diversi ospiti d’eccezione dello spettacolo, della cultura, della moda,, della musica, e delle istituzioni che hanno omaggiato tale kermesse con una grande dimostrazione di affetto. Gli ospiti dell’evento sono stati condotti sul palco e intervistati dalla personalità travolgente del bravissimo presentatore per eccellenza, Erennio de Vita, e dalla psicologa e conduttrice tv Edda Cioffi. Tra gli ospiti presenti all’evento tanti personaggi showbiz nazionale come l’immancabile presenza del padron della location, l’imprenditore Domenico Contessa, gli attori Rai della fiction “ Un posto al sole”.

Cosimo Alberti e Giovanni Caso, e tanti altri ospiti dello spettacolo, della cultura, della moda, e della musica.

Tra i media televisivi erano presenti diverse emittenti e fotografi professionisti.

Il tutto accompagnato dalle tante specialità gastronomiche. Da elogiare anche l'Hair sty list director, il make artist e l'audio service. La serata si è conclusa con una torta rappresentativa dell'evento accompagnata dal lancio di coriandoli. L'icona di Napoli, Pulcinella, ha dimostrato ancora una volta, attraverso la sua dedizione e passione, di sostenere il mondo sociale con significative iniziative senza scopo di lucro.

Un “Touch of class” unico.