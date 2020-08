Il caldo continua a persistere al Sud Italia. In Campania le temperature si mantengono elevate grazie alla presenza dell’anticiclone africano che garantirà giornate soleggiate ed una percezione di calore maggiore delle reali temperature a causa dell’afa. Ma già a partire da domani, venerdì 28 agosto, la situazione climatica comincerà a mutare in particolare al Nord Italia con rovesci, temporali e nubifragi frequenti. Le precipitazioni risulteranno abbondanti e potranno spingersi fin verso le pianure di Piemonte e Lombardia in serata. Nel corso del weekend il maltempo si estenderà a tutto il Nord, alla Toscana e infine anche al Lazio con forti temporali e grandinate. Tra venerdì 28 e domenica 30 i venti rinforzeranno da Scirocco e Libeccio. Le temperature, se al Nord subiranno una diminuzione, al Centro-Sud grazie ai venti meridionali saliranno sopra la media con picchi di 37-40 C. Da lunedì 31 la saccatura attraverserà tutta l’Italia causando un generale calo delle temperature anche di 10-12 C; l’autunno entra in scena anche al Sud Italia.