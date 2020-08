Anche l’influencer “Miss Strawberry Fields” sceglie Amalfi per le sue vacanze – FOTO

Anche la giovane influencer Maria Vittoria Spano, meglio nota come “Miss Strawberry Fields” ha scelto la costiera amalfitana per le sue vacanze 2020. Per la precisione, Maria Vittoria ha deciso di passare dei giorni di relax insieme al compagno ad Amalfi: “Uniti riusciremo a digerire ogni cosa ingurgitata in Costiera”, recita una sua foto.

Miss Strawberry Fields, che ha scelto il suo nickname ispirandosi alla canzone dei Beatles Strawberry Fields Forever, conta oltre 100 mila followers su Instagram e oltre 150 mila iscritti al proprio canale Youtube. Dal 2009 a questa parte quella che viene conosciuta anche come Lolla, ha aperto un canale omonimo su cui pubblica consigli di bellezza, stile e tutorial di trucco e skincare.