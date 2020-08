Anche la fashion blogger russa Karina Nigay sceglie Positano. Oramai ne stiamo avendo sempre più la conferma: Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza in tutto il paese, nonostante la cittadina della Costa d’Amalfi sia presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus. Infatti, la Costiera Amalfitana continua ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questa settimana di Ferragosto, la più calda dell’anno.

L’ultima della lista giunta a Positano è la stylist e fashion blogger russa Karina Nigay, la quale ha postato sul suo profilo Instagram delle immagini a testimonianza della sua permanenza nella perla della Costiera Amalfitana. Con oltre due milioni di follower sui social, la ventisettenne ha partecipato alle presentazioni di Patrizia Pepe, Furla e Bulgari, presenziato alle sfilate di MaxMara, Roberto Cavalli, Iceberg, Giorgio Armani e Philipp Plein, ma ha postato anche per Santoni e Coccinelle, per citarne alcuni.