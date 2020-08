Anche a Capri manca all'”improvviso” l’acqua, la GORI intanto la fa tornare in Penisola sorrentina in mattinata. La media di una decina di comunicati , in piena nottata, di “improvvisi” guasti alla rete idrica sulla Costa di Sorrento, Monti Lattari, Sant’Agnello, Vico Equense, Gragnano, Castellammare di Stabia e via dicendo l’area Sud di Napoli. Ci dicono per la dorsale Enel, ma non abbiamo conferme ufficiali perchè oltre a mandare i periodici comunicati di “improvvisi” distacchi non va. A Capri sembra il problema sia lieve, speriamo bene per la nostra perla della Campania che ne ha passati già di guai in questa estate post Covid che gli auguriamo di terminare serenamente.