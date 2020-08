Amalfi. Uso obbligatorio di mascherina all’aperto prorogato sino al 6 settembre 2020.

Con ordinanza sindacale del 24 agosto 2020 e’ prorogato l’obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie (c.d. mascherine) anche all’aperto, sino al 6 settembre 2020.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

