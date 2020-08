Amalfi. Tutti insieme per battere Daniele Milano “Mi stanno facendo loro la campagna elettorale”

Amalfi. Due ex sindaci ed ex assessori , ex amministratori, messi insieme per riprendersi la guida del paese strappata dal giovane sindaco Daniele Milano, protagonista della battaglia contro i grandi bus turistici e la ZTL. Come Positanonews ha anticipato il tutto è stato deciso durante il lockdown per il Coronavirus Covid-19 fra Del Pizzo e De Luca, dove lo stesso De Luca ha fatto un passo indietro in favore di Del Pizzo, per la candidatura di questo a sindaco. Persone da fronti diversi uniti per sconfiggere Daniele Milano e anche dagli slogan della campagna elettorale si evince questa motivazione , abbiamo provato a contattare Del Pizzo giorni fa a telefono e con messaggi su whatsapp, a noi di Positanonews non interessa pubblicare i comunicati, i lettori se li possono leggere anche su Facebook, ma sentire i diretti interessati, il sindaco Milano è alle prese con l’enorme lavoro della gestione di ferragosto di un paese al centro dell’attenzione mediatica e turistica “Posso solo dire che dopo ferragosto renderemo nota la nostra compagine, siamo sempre aperti alla società civile e al territorio, l’obiettivo è completare il programma prefissato e integrarlo con nuove idee e nuove energie. Gi avversari si sono messi insieme per battermi come loro stessi dichiarano? Allora mi stanno facendo loro la campagna elettorale..”