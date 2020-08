Amalfi. Smottamento nella notte: grosse pietre cadono sulla carreggiata nei pressi di “Luna Rossa”. Un nuovo smottamento in Costiera Amalfitana, questa notte ad Amalfi, nei pressi del garage “Luna Rossa”. Intorno alle 1.30 circa, alcune grosse pietre si sono staccate dalla parete rocciosa, cadendo sulla carreggiata.

Ad accorgersene per primi sono stati alcuni cittadini che transitavano di lì ed un agente della Polizia Municipale di Amalfi fuori servizio che hanno allertato Vigili del Fuoco e Carabinieri.

I caschi rossi hanno controllato meticolosamente l’aerea dello smottamento, facendo cadere ulteriori sassi e terra in bilico. Fortunatamente, i massi caduti in strada non hanno provocato danni a persone o cose. Si attendono ora ulteriori rilievi sulla zona da parte degli enti preposti. La strada è aperta regolarmente al traffico.