Amalfi SITA presa d’assalto come a Positano la Mobility , Ravello, Sorrento un bollettino di guerra, è l’ondata di agosto

Amalfi SITA presa d’assalto come a Positano la Mobility , Ravello, Sorrento un bollettino di guerra, altro che crisi la Costiera amalfitana è invasa da turisti, pendolari, anche stranieri, certamente non al livello degli anni scorsi, con americani, australiani e inglesi venuti meno, ma le spiagge ed i ristoranti sono pienissimi. Da parte delle società stanno cercando di fare di tutto per tamponare questi assalti , corse aumentate dalla SITA, dalla Mobility Amalfi Coast anche per Praiano. La SITA pure si è attivata. Ma l’ondata di agosto c’è, nonostante il Covid e nonostante la crisi economica. Per fortuna non ci sono gli autobus turistici perchè ci sarebbe il caos, almeno questo. Ma mentre oggi gli operatori hanno sovvenuto come hanno potuto alle emergenze implementando corse straordinarie, bisogna pensare ad agosto aggiungendo altre corse normalmente, siamo sicuri che non mancherà gente in Costiera, altre che chiusure come paventava qualcuno. Poi a settembre vedremo fra Regione Campania e Governo che ci combinano , ma nelle coste fra Salerno e Napoli il turismo sta aumentando notevolmente, un turismo italiano, ma anche estero.