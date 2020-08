Amalfi, scopriamo i candidati. Rino Mangieri, dal commercio all’arte alla politica

Amalfi. Rino Mangieri è un uomo di grande cultura e profondo conoscitore dell’arte, di cui è un grande appassionato. Figlio del grande scultore Mao, al secolo, Francesco Mangieri, Rino è una persona sempre disponibile, di innata gentilezza, che trasfonde anche nella sua attività legata all’antiquariato, altra sua grande passione. Lo si può definire un rigattiere archeologo con il gusto e la curiosità che lo portano a ricercare pezzi rari legati spesso alle antiche tradizioni delle sua città. Insieme ad alcuni soci ha rilevato uno dei locali più alla moda delle serate dell’intera costiera amalfitana, A tutt’oggi si occupa con amore e dedizione all’arte ed all’organizzazione di manifestazioni, come ad esempio i “Percorsi dell’Arte” svoltisi a Praiano. I suoi interessi sono molteplici ed è sempre stato impegnato in politica. E’ stato infatti già attivo e determinato consigliere comunale ed è un fedelissimo del PD, grande amico anche di Michele Santoro. Riteniamo che Rino Mangieri è una persona che sicuramente potrà dare un grande contributo al paese e noi di Positanonews gli facciamo un enorme in bocca al lupo per questa nuova avventura.