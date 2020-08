Amalfi. Revoca della sospensione dell’attività per il Lido Santa Croce. Nel corso delle scorse giornate, i Carabinieri e la Guardia Costiera di Amalfi, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno svolto un articolato servizio di controllo delle spiagge e degli stabilimenti balneari, nel corso dei quali erano emerse tre posizioni di lavoratori irregolari. A quel punto, era scattata la maxi sanzione in contrasto al “lavoro nero”, per una somma vicina ai 10mila euro, presso la spiaggia di Santa Croce.

A questo punto, però, la società del Lido Balneare Santa Croce ha provveduto a consegnare una copia della documentazione obbligatoria relativa all’assunzione dei tre lavoratori. Dalla consultazione della documentazione prodotta è stato possibile accertare che le tre posizione lavorative risultavano essere regolarmente denunciate, ragion per cui sono stati disposti revoca ed annullamento con effetto immediato del provvedimento di sospensione.

Qui il provvedimento.