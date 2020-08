Amalfi, nuovo incendio a Conca dei Marini

Amalfi, un incendio è divampato verso le 13 di oggi in prossimità della Strada Statale 163 Amalfitana, nel comune di Conca dei Marini. A prendere fuoco, in prossimità della spiaggia Punta Tavola, arbusti spontanei e macchia mediterranea. Immediato l’intervento dei volontari della Millenium Costa d’Amalfi che, grazie a due automezzi e sette unità in soccorso, sono riusciti in poco tempo a placare le fiamme. Lo stesso episodio è avvenuto a Conca dei Marini, cittadina fra Amalfi e Agerola, alla fine di luglio. In quell’occasione il fuoco era partito, come altre volte, verso le 20, dopo il Fiordo di Furore, al di sopra della S.S. 163 Amalfitana, poco distante dal distributore di carburante. Una zona molto presa di mira dai piromani.