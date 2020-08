Amalfi. Nessun contagio in città ma attesa del tampone per alcuni imprenditori collegati alla struttura “La Sonrisa”

Amalfi. Nelle ultime ore girano voci insistenti su un caso positivo nella città della costiera, voci infondate e non veritiere. Ad Amalfi non c’è nessun positivo al Covid-19 ma ci sono alcuni imprenditori che, per motivi lavorativi, sono collegati alla struttura ricettiva La Sonrisa di Sant’Antonio Abate che è diventata purtroppo un piccolo focolaio di Coronavirus con ben 27 contagi di persone ad essa collegate. Gli amalfitani che erano in qualche modo in contatto con La Sonrisa si trovano in quarantena in attesa dell’esito del tampone. Quindi la situazione è assolutamente sotto controllo.