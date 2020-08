Amalfi. Malore alla spiaggia di Santa Croce, intervento della Croce Rossa. Nel video, possiamo ascoltare le parole dei volontari della Croce Rossa, a bordo dell’idroambulanza, che nel corso della giornata di oggi, infatti, si sono trovati a dover intervenire a causa di un malore sulla spiaggia di Santa Croce, ad Amalfi. “Questa piccola escursione nostra per una vostra vacanza tranquilla, sicura, sulle spiagge della Costa d’Amalfi”.

Ci troviamo, oramai, ad estate inoltrata, e nel mese più caldo dell’anno. Quando la temperatura corporea aumenta sensibilmente si può andare incontro a un “colpo di calore”, una condizione potenzialmente pericolosa se non si dovesse intervenire in tempo per far tornare i parametri nella norma. Ci sono comportamenti corretti, preventivi e cautelativi che allontanano il rischio di colpo di calore: non esporsi raggi solari nei momenti più caldi della giornata, non compiere sforzi fisici nella fascia centrale del giorno, specie quando all’alta temperatura si somma anche un elevato tasso di umidità, fornire all’organismo il giusto apporto di liquidi anche giusta la giusta alimentazione, a favore di una eventuale compensazione di squilibri elettrolitici, specie di sodio, potassio e cloro, bagnarsi e mantenere la cute umida, facilitando così la termoregolazione esterna.