Amalfi. La foto virale della ricandidatura a sindaco di Daniele Milano “Mi ricandido a Sindaco di #Amalfi, con l’impegno e la passione di sempre! #Liberi “ Poche parole ma tanti like, 200 in pochi minuti, per il giovane sindaco della Costiera amalfitana che si trova a sfidare l’ex sindaco Alfonso Del Pizzo, che ha voglia di rivalsa dopo che proprio Milano, suo assessore, lo fece cadere, che ha raccolto attorno a se un’armata con l’ex sindaco Antonio De Luca, Giovanni Torre e altri validi componenti. Milano affronta la competizione col sorriso e la serenità accaparrandosi molti like, la guerra è anche sui social network e su Facebook, ma si vedrà nel segreto dell’urna come andrà questa competizione dall’esito molto incerto.