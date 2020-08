Amalfi, la Costiera si sgretola ancora: nuovo smottamento la scorsa notte

Nuovo smottamento nella Costa Diva: questa volta è accaduto ad Amalfi, nei pressi del garage “Luna Rossa”. Nella notte fra sabato e domenica, intorno all’una e mezza, alcune grosse pietre si sono staccate dalla parete rocciosa finendo proprio sulla carreggiata della strada statale 163, la principale arteria di collegamento della Costiera Amalfitana.

Ad accorgersi per primi delle frana alcuni cittadini che transitavano di lì ed un agente della Polizia Municipale di Amalfi fuori servizio che hanno allertato Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori e Carabinieri.

Fortunatamente, al momento del crollo non sono transitate auto su quel tratto di strada. Un tratto che oggi non presenta alcuna deviazione, ma sono in corso accertamenti ed ulteriori rilievi sulla zona da parte degli enti.