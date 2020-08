Amalfi. Il 14, 15, 20 e 22 agosto distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Campania

Ad Amalfi, a seguito di ordinanza sindacale (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA)e visto l’accresciuto afflusso di persone registrato in città, è stato disposto l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto fino a lunedì 24 agosto 2020.

Amalfi rientra tra i comuni della costiera amalfitana nei quali saranno allestiti dei gazebo per la distribuzione di mascherine fornite dalla Regione Campania e di materiale informativo messo a disposizione dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno per la campagna di sensibilizzazione “Piazze in Sicurezza”.

Ad Amalfi il gazebo per la distribuzione delle mascherine, che sarà effettuata dalla Pubblica Assistenza Millenium su mandato del Comune di Amalfi, sarà in piazza Municipio il 14 e 15 agosto dalle 19.00 alle 24.00 ed il 20 e 22 agosto dalle 18.00 alle 24.00.

L’adesione del Comune di Amalfi alla campagna Piazze in Sicurezza è stata sancita il giorno 11 agosto 2020 con un incontro alla Prefettura di Salerno che ha visto presente il Viceprefetto Vicario, la Regione Campania, l’Asl Salerno, L’ordine dei Medici, la Croce Rossa Italiana e per il Comune di Amalfi l’assessore al bilancio Massimo Malet.

Si ricorda che in data 12 agosto 2020 è stata emanata l’ordinanza sindacale con la quale sono obbligatorie le mascherine all’aperto. L’ordinanza può essere consultata cliccando qui.