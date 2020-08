Amalfi ( Salerno ) . Gennaro Arma Magister per il Capodanno Bizantino in diretta con Positanonews “Fondamentale dare coraggio” “L’equipaggio felice rende felici i passeggeri, sarò sempre grato a loro, senza il loro supporto non sarei qui” “Crescere con il mare davanti già di porta a voler sognare di poter esser un comandante.. poi a mia madre amava “Love boat” e poi mi sono ritrovato a guidare una nave più grande di quella che immaginavo da bambino..”, sono alcune delle frasi dell’incontro .

l Comandante Gennaro Arma, originario della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello, passa dalla Costa di Sorrento e di Amalfi e qui è il Magister di Civiltà Amalfitana per la ventesima edizione del Capodanno Bizantino il cui tema è “Il Mare”. L’investitura è per “The Brave Captain”, l’eroico comandante di Sant’Agnello, che lo scorso febbraio era alla guida della Diamond Princess, duramente colpita dalla pandemia nello scorso febbraio e rimasta in quarantena nella baia di Yokohama con circa 700 contagi su 3700 persone appartenenti a 56 nazionalità diverse.

Insignito del titolo onorifico di “commendatore” dal presidente Mottarella, Arma è diventato icona di dovere e sicurezza, come sottolinea anche la foto chelo ritrae, mentre sbarca per ultimo dalla nave alla fine della quarantena. Per la prova data in quel difficile frangente dall’esponente di una tradizione marinaresca nata nelle stesse acque dalle quali nel Medioevo si svilupparono le rotte mercantili e militari dell’antica Repubblica Marinara di Amalfi, Gennaro Arma è Magister Civitatis di Amalfi per la categoria della marineria, intitolata a Flavio Gioia.

“Agganciamo il Capodanno Bizantino al particolare momento storico che stiamo vivendo – sottolinea l’’assessore comunale alla cultura Enza Cobalto – La città che ha posto una pietra miliare nella storia del diritto marittimo con la Tabula de Amalpha (Le Tavole Amalfitane) il più antico statuto marittimo italiano, adoperato in tutto il mediterraneo fino al sedicesimo secolo, riconosce al comandante Arma di aver incarnato con il suo operato in una situazione di grave crisi i migliori principi della condotta marinaresca, nel solco di quanto l’Antica Repubblica Marinara di Amalfi tra i primi nella storia ha codificato e legiferato”.

L’assegnazione del titolo è stata ratificata dalla Commissione del Premio Magister di Civiltà Amalfitana, composta dai Sindaci di Amalfi Daniele Milano e di Atrani Luciano de Rosa Laderchi, dagli Assessori alla Cultura di Amalfi Enza Cobalto e di Atrani Michele Siravo, dal Presidente del Centro di Cultura e Storia Amalfitana Ermelinda Di Lieto, dal medievalista Giuseppe Gargano e dallo storico dell’arte Giovanni Camelia, che furono con Bottiglieri gli ideatori del Capodanno Bizantino.

Il primo incontro col nuovo Magister è avvenuto con la consueta intervista pubblica, programmata per lunedì 31, il giorno precedente all'investitura, preceduto da una intervista di Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews, il primo giornale online nativo della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina e infraprovinciale in Campania . Il Capodanno Bizantino è organizzato dal Comune di Amalfi in collaborazione con il Comune di Atrani e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana. L'evento si divide tra tradizione, approfondimento culturale e intrattenimento lungo un tema predefinito scelto proprio intorno al nome del Magister, mentre il titolo viene assegnato a una personalità, amalfitana d'origine o di adozione, che si è distinta per particolari meriti in uno dei settori di spicco dell'antica civiltà medievale. Nei prossimi giorni saranno resi noti anche i nomi dei protagonisti degli eventi culturali in programma per la rassegna.

