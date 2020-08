Amalfi, elezioni comunali 2020: si chiama “Amalfi Rinasce” la lista di Alfonso Del Pizzo

Ad Amalfi la lista del candidato sindaco Alfonso Del Pizzo ha ufficializzato il nome e il simbolo, che correranno per le prossime elezioni amministrative, che si terranno il mese prossimo nella città Repubblica Marinara d’Italia. Si chiama “Amalfi Rinasce”, come inscritto nel logo, in cui si vede il profilo della costa con la Torre Saracena, su fondo azzurro, insieme alla Croce di Amalfi e alla Rosa dei Venti. Questa sarà la lista che sfiderà alle urne il sindaco uscente Daniele Milano.