Amalfi. Ecco il bando per la fornitura di libri scolastici gratuita o semigratuita. Il Comune di Amalfi ha emesso un bando per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita per i libri di testo delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli studenti o coloro che rappresentano i minori frequentanti la scuola dell’obbligo e quella secondaria superiore in possesso di reddito familiare che rientri nelle seguenti fasce:

Fascia 1, reddito ISEE da 0 a 10.633,00 euro;

Fascia 2, reddito ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro.

Qui il bando.