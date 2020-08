Amalfi e Cetara . Tutti negativi i tamponi effettuati, nessun effetto Sonrisa in Costiera amalfitana come anticipato da Positanonews ci sono stati più filoni uno legato alla struttura di Sant’Antonio Abate, fra Pompei e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, poi Ravello e Cetara. Da Salerno giungono notizie buone dall’ASL

A darne notizia in tarda serata il sindaco di Amalfi Daniele Milano attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Negativi anche altri tre tamponi effettuati ieri mattina a Cetara e altri sette processati l’altro ieri a Ravello collegati al giovane diciannovenne Milanese risultato positivo in vacanza nel territorio di Ravello sono tutti e sette negativi.

I sindaci della Costiera Amalfitana invitano ad indossare tutti le mascherine di protezione, ad avere il giusto distanziamento, a disinfettare costantemente le mani e evitare assembramenti.

Positano domani distribuirà mascherine a tutti