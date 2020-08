Amalfi, covid-19: mascherina obbligatoria anche all’aperto fino al 24 agosto

Si avvicina il Ferragosto e molti dei comuni ad elevata affluenza turistica prendono provvedimenti in termini di prevenzione del contagio dal covid-19. A tal proposito, dopo l’ordinanza del comune di Positano in cui si limitano i festeggiamenti per il 14 e 15 agosto, anche il comune di Amalfi.

Con Ordinanza sindacale – visto l’accresciuto afflusso di persone registrato nella nostra città – è disposto l’𝘂𝘀𝗼 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 ad Amalfi, da oggi e sino a lunedì 24 agosto 2020.