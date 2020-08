Amalfi. Controlli della Capitaneria di Porto su sversamenti illegali nei Valloni e a mare , non c’è solo Positano. Anzi! Un militare salvato durante i controlli

Amalfi. Controlli della Capitaneria di Porto su sversamenti illegali nei Valloni, non c’è solo Positano. Anzi! Un militare salvato durante i controlli. Continuano i controlli sul territorio della Costiera amalfitana su sversamenti illegali nei Valloni e a mare. Il monitoraggio si sta estendendo a 360 gradi. Peccato che non si sia fatto prima, non si salva nessun vallone e quasi nessuna opera fatta sotto costa. Prendere i rifiuti e smaltirli è troppo costoso. La cosa più assurda è quel che è successo nel Vallone Porto, come denunciato dal WWF, dove addirittura i lavori pubblici della costruzione della strada portaro rifiuti nel Vallone. Durante l’operazione un militare ha rischiato ed è stato salvato da un elicottero dei vigili del fuoco.