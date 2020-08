Amalfi, controlli agli stabilimenti balneari: scattano denunce e sanzioni

AMALFI, CONTROLLI CONGIUNTI AGLI STABILIMENTI BALNEARI: SCATTANO DENUNCE E SANZIONI

Nella giornata di ieri i Carabinieri e la Guardia Costiera di Amalfi, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno svolto un articolato servizio di controllo delle spiagge e degli stabilimenti balneari, già effettuato con successo nel mese di luglio, volto a verificare la regolarità delle autorizzazioni ad esercitare dei lidi ed degli esercizi di ristorazione, il rispetto della normativa covid e di quella in materia di lavoro irregolare. I controlli sono arrivati “via mare”, con la motovedetta in dotazione all’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, ed hanno interessato la spiaggia di Santa Croce. Durante gli accertamenti condotti sui due esercizi ivi presenti, è emerso che una delle strutture aveva accantonato, senza nessuna autorizzazione e senza rispettare la normativa di settore in materia di prevenzione incendi, ben 32 bombole di gas, piene, dal peso di 25 kg l’una, per complessivi 800kg, nell’alveo del Rio Santa Croce, nelle immediate vicinanze e nella disponibilità dello stabilimento.

Data la pericolosità dei manufatti, posti anche a ridosso del costone roccioso che sovrasta la spiaggia, è scattato l’immediato sequestro del materiale ed il contestuale affidamento dello stesso alla ditta che ha fornito le bombole alla struttura. Nel contempo sono state denunciate due persone per i reati accertati. Dalle verifiche effettuate presso l’altro lido, grazie agli accertamenti del NIL, sono invece emerse ben tre posizioni di lavoratori irregolari, che hanno fatto immediatamente fatto scattare la maxi-sanzione in materia di contrasto al cd. “Lavoro nero”, per una somma vicina ai 10 mila euro. Continueranno anche in queste settimane a cavallo di Ferragosto in controlli da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio della Divina.